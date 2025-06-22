Ahmet Selim Tuncer Hayatını Kaybetti

AHMET SELİM TUNCER’İN VEFATI

“Aşkın Dünkü Çocukları” ve “Son Akşam Yemeği” filmlerinin yapımcısı olan Ahmet Selim Tuncer, hayata veda etti. Vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuyla ilgili olarak “Ülkemizin yetiştirdiği değerli reklamcılardan Ahmet Selim Tuncer’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Reklamcılık, yayıncılık, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuş; düşünceleri, çalışmaları ve yazdıklarıyla hem meslek hayatında hem de fikir dünyasında saygın bir yer edinmişti. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

DUYULAN ÜZÜNTÜ

Senarist İsmail Canbulat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Reklam, marka ve sinemanın müstesna ismi, dostum, vefalı, naif, zarif güzel insan, Ünye sevdalısı, ‘Ünye’nin dünkü çocuğu’ A. Selim Tuncer abücümü kaybettik. Çok, çok, çok çok üzgünüz” ifadelerine yer verdi.

ANILAR VE SON DÖNEMLER

Şair ve sunucu İbrahim Sadri, dostlarıyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafa yer vererek, “Kırk yıllık dostum, değerli ağabeyim, daraldığım zaman akıl hocam Selim Tuncer ustanın vefat haberi geldi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok özleyeceğim” şeklinde duygularını paylaştı. Canbulat, Tuncer’in son zamanlarda birkaç önemli operasyon geçirdiğini belirtti ve “Türkiye çok önemli bir değerini, düşünürünü, değerli bir fikir adamını, Ünye’miz de has evladını kaybetti. Ünye’ye çok büyük katkıları oldu, yaptığı sinema filmi ve reklam filmleri ile basında yıllar boyunca yaptığı haberleri ile çok sevdiği Ünye’sini hiç bırakmadı. En son büyük fedakarlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filmiyle ‘Ünye’ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail’ demişti bana” dedi.

CENAZE TÖRENİ

Ahmet Selim Tuncer, yarın öğle namazına müteakip Ünye Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.