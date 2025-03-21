Ahmet Timo Türkiye’ye İade Edildi

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ’NÜN YÖNETİCİSİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında İnterpol’den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü’nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurtdışındaki çalışmalarıyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

AHMET MUSTAFA TIMO HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Emniyeti’ne teslim edilen şüpheli Timo’nun “Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek”, “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma”, “Otomobil hırsızlığı” ile “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” gibi toplam 31 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Savcılık, MİT’in yürüttüğü operasyon neticesinde Türkiye’ye getirilen Timo için 4 gün süreyle gözaltı kararı çıkardı.

ÖLDÜRME OLAYLARINDA BAŞ ŞÜPHELİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ayrıca, Timo’nun 27 Mayıs 2024’te İstanbul’da meydana gelen Eyüp Kara’nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024’te Kahramanmaraş’ta gerçekleşen Yunus Erden’in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu bildiriliyor.