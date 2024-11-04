Ahmet Türk: Üçüncü Kez Kayyum Atandı

KAYYUM ATAMALARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü görevinden alarak yerine kayyum atadı. Ahmet Türk, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ahmet Türk, yaşadıklarını şu sözlerle açıkladı: “Sabah 5 buçukta polisler aradı. ‘Bir tebligat iletmek istiyoruz’ dediler. Kapıya gelip tebligatı verdiler. Bir arama falan olmadı. Bu milletin gaspıdır. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının göstergesidir bu. Normalleşme dedikleri ortaya çıkıyor. Herkesi susturarak.” Türk, görevden alınmasının gerekçesi olarak eski bir konuşmasının gösterildiğini belirtti ve “2011 yılında yaptığım bir konuşmaya takipsizlik verilmişti. Bunları gerekçe göstererek görevden aldılar. Mesela tahammülsüzlüktür.” diye konuştu.

KAYYUM ATAMA OPERASYONLARI

İsmail Küçükkaya, Türk’e Esenyurt ve Batman belediye başkanlarının görevden alınmasının yeterli kalmayacağını belirtti. Ahmet Türk ise, geçmiş seçimlerde yüzde 55 oy almasına dikkat çekerek “Onlar kayyum atadıkça halk bize sahip çıktı.” ifadelerini kullandı. Türk, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, “Bunlar hesaplanan şeylerdir. Bu açıklamanın hemen arkasında. Yaptıkları görüşmelerde beklenen sonucu alamadıkları için yaptıklarını düşünüyorum.” dedi.

Sözcü TV’de de konuşan Türk, “‘Normalleşme’ dedikleri işte bu herhalde. Halk iradesi gasp ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı’nda girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor.” şeklinde belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair yaptığı açıklamada, Ahmet Türk’e yönelik suçlamalarda bulunuldu. Açıklamada, Ahmet Türk’ün “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı ve yargılamaları devam eden başka suçlardan dolayı görevden alındığı aktarıldı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmış durumda.