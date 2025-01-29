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Ahmet Türk’ün Torunu Saldırıda Öldü

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKANIN TORUNU KATLEDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin’de silahlı bir saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında gerçekleşti. Hüseyin Reber Türk ve yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya maruz kaldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Hüseyin Reber Türk ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Reber Türk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Cansız bedeni otopsi için morga sevk edildi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyumla yönetilmesi sürecinde meydana gelen bir suç eylemi olarak dikkat çekti.

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