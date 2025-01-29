Ahmet Türk’ün Torunu Saldırıda Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolundaki Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan DEM Parti’li Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk ve yanında bulunan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan Hüseyin Reber Türk ile birlikteki kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ne yazık ki, Hüseyin Reber Türk hastanede hayatını kaybetti ve cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SUÇLULARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanabilmesi için gerekli çalışmalara başladı.