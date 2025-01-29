More
Gündem

Ahmet Türk’ün Torunu Silahlı Saldırıda Öldü

ahmet-turk-un-torunu-silahli-saldirida-oldu

OLAYIN GERÇEKLEŞME NOKTASI

Olay, önceki akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolundaki Serbest Bölge köprülü kavşağında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Parti’li Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanında bulunan bir kişi, silahlı saldırıya maruz kaldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevreden gelen ihbarlar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Reber Türk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Hüseyin Reber Türk’ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayın faillerinin yakalanması amacıyla polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının arka planı ve fail ya da faillerin kimliği hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ÖNEMLİ

Gündem

Norveç Varlık Fonu’ndan 44 Türk Şirkete Yatırım

Norveç Varlık Fonu, 2024'te Türkiye'de 10 yeni şirketle birlikte toplam 44 şirkete yatırım gerçekleştirdi, Koç Holding en büyük payı alırken MLP Sağlık en yüksek hisse oranını taşıdı.
Gündem

Ahmet Türk’ün Torunu Silahlı Saldırıda Öldü

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de silahlı saldırıya uğrayarak 29 yaşında hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.