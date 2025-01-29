Ahmet Türk’ün Torunu Silahlı Saldırıda Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞME NOKTASI

Olay, önceki akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolundaki Serbest Bölge köprülü kavşağında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Parti’li Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanında bulunan bir kişi, silahlı saldırıya maruz kaldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevreden gelen ihbarlar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Reber Türk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Hüseyin Reber Türk’ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayın faillerinin yakalanması amacıyla polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının arka planı ve fail ya da faillerin kimliği hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.