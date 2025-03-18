Ahşap Dekorasyon İmalathanesinde Yangın Çıktı

BÜYÜK BİR YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Caddesi’nde bulunan bir ahşap ev, kamelya ve çardak üretimi ile satışı yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevredeki insanlarda panik yaşandı.

POLİSLER VE ÇALIŞANLAR ARASINDA TARTIŞMA

Ahşap evlerin alev aldığı durumu görenlerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri çalışanlarıyla güvenlik önlemi almaya çalışan polisler arasında tartışmalar yaşandı.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaşanan olayların ardından polise karşı mukavemet eden iki kişi gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale süreci yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın tamamen kontrol altına alındı.