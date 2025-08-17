Aidatlar Artık Denetimle Belirlenecek

KONUT AİDATLARI YÜKSELİYOR

Konut aidatları artık vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Fahiş fiyatların önüne geçmek ve herkesin ne kadar ödeme yapması gerektiğini bilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bu sayede harcama kalemleri de şeffaf hale getiriliyor.

DENETİMLER ARTIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin artık bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını duyurdu. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli bir şekilde takip edileceğini belirtti ve bu süreçte aidat fiyatlarında bir düşüş hedeflediklerini ifade etti.

ŞİRKETLER SINIFLANDIRILACAK

Ayrıca, site yönetimi hizmeti sunan şirketler de sınıflandırılacak. Artık firmalar “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket, bakanlık tarafından öncelikle yetkilendirilecek ve sonrasında denetlenecek.

KİRACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemesi gerektiğini belirtti. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderlerinin kiracılar tarafından karşılanması gerektiğini ifade ettiler. Ancak kullanım kaynaklı olmayan, örneğin işçilerle ilgili özlük hakları, kıdem ve ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi masraflar ile güçlendirme ve mantolama gibi büyük tadilatların maliyetlerinin mal sahipleri tarafından ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kiracının ödediği aidatın kira bedelini aşmaması gerektiği konusunda da bilgi verildi.