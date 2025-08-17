Aidatlar Artık Denetlenecek: Fahişliğe Son

KONUT AİDATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Konut aidatları yüksek fiyatlarla devam ediyor. Fahiş aidat ödemelerini engellemek ve herkesin ne kadar ödeme yapması gerektiğini bilmesi ile harcama kalemlerini görmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

DENETİMLER ARTTIRILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini belirtti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli bir şekilde takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini ifade etti.

SITE YÖNETİMLERİ SINIFLANDIRILACAK

Bunun yanı sıra site yönetimi konusunda hizmet veren şirketler de sınıflandırılacak. Artık firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket, bakanlık tarafından önce yetkilendirilip ardından da denetlenecek.

KİRACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu olduğunu ifade etti. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemlerin kiracılar tarafından karşılanması gerektiği dile getirildi. Ancak kullanım kaynaklı olmayan, örneğin işçinin özlük hakları, kıdem ve ihbar tazminatları veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masraflarının mal sahibi tarafından ödenmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini aşmaması gerektiğini de vurguladı.