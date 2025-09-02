Aidatlarda Rekor Artış Gerçekleşti

Apsiyon’un Yayımladığı Raporda Dikkat Çeken Veriler

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 2022-2025 yılları arasında aidatlardaki artışları detaylandıran ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ raporunu yayımladı. Rapor, 22 bini aşkın bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsıyor. Aynı zamanda, ortalama aidatlar ile bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi giderleri hakkında bilgiler de içeriyor. 2025 yılında ortalama aidatlar Muğla’da 8 bin 710 TL seviyesine ulaşarak en yüksek ortalamaya sahip il olmayı başardı. Türkiye genelinde, Muğla’yı 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip etti.

En Düşük Aidat Uşak ve Hatay’da

Raporda en düşük aidatların görüldüğü şehirler arasında Uşak 1.061 TL, Hatay 1.246 TL, Ordu 1.287 TL, Aksaray 1.306 TL ve Mersin 1.455 TL ile yer alıyor. Apsiyon CEO’su Kudret Türk, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu. Özellikle büyükşehirlerdeki bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Kentler arası maliyet makası, iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabiliyor.”

Taşınma Sayılarında Artış Yaşanıyor

Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ne göre, Muğla’daki aidat artışları özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgelerde belirginleşiyor. Son bir yılda aidatlar yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455 artarak dikkat çekiyor. İstanbul’da aidatlar Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi merkezi ilçelerde 10 bin TL’yi aşarak, orta gelirli aileler için ekonomik zorluklar oluşturuyor. Kudret Türk, bu durumla ilgili “2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Aidat Artışlarının Nedenleri

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, “Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı” açıklamasında bulundu. Ancak bazı büyükşehirlerde bu oran çok daha yüksek. Muğla’da yüzde 455 ile rekor bir artış yaşanırken, İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de ise yüzde 354 oranında artış görüldü. Uzmanlar, personel maliyetlerindeki artışlar, temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların aidatları etkilediğini belirtiyor. Ayrıca, profesyonel site yönetimi zorunluluğu ve artan işletme maliyetleri de aidatların yükselmesine neden oluyor. Yükselişi kontrol altına almak için şeffaf bütçe planlaması, lüks yatırımlardan kaçınma, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların atılması gerektiği ifade ediliyor.