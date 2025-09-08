Aile Desteği 250 Bin Liraya Çıktı

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli konularda açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe, Sinop ve Malatya’da gerçekleştirilen yatırımlar ile Gazze ve ‘Terörsüz Türkiye’ süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasını gençlere yönelik müjde ile sonlandırdı.

AİLE VE GENÇLİK FONU’NA YENİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum” diyerek, “Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarı 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya çıkıyor. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimiz, talep etmeleri halinde her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Üniversiteli gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni adımlar attıklarını belirten Erdoğan, “Yurt kalitesi, erişilebilirliği ve maliyeti açısından dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz. 182 bin olan KYK yatak kapasitesi, bu yaz döneminde yapılan yeni yurtlarla birlikte rekor kırarak 1 milyonu aştı” dedi.

GÜVENLE EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Bu yıl 1 milyon üniversiteli gencin yurtlarda güvenle ev sahipliği yapılacağını vurgulayan Erdoğan, “Bunun gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.