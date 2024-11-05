Aile Hekimleri Grevde Mi?

AİLE HEKİMLERİ GREVE GİTTİ

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimler, 5-7 Kasım tarihleri arasında iş bırakma kararı alarak üç günlük bir greve başladı. Bu durum, aile hekimlerinin çalışma düzenini etkiliyor ve vatandaşlar, aile hekimlerinin bugün kapalı olup olmadığını merak ediyor.

HEKİMLER NEDEN GREVE GİDİYOR?

Aile hekimleri, grev süresince çeşitli taleplerin karşılanmasını istemektedir. Alınan bu karar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için yapılan bir eylem olarak değerlendiriliyor. Aile hekimleri, taleplerinin görmezden gelinmesine karşı çıkıyor.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Bugün, yani 5 Kasım, aile hekimleri greve gittiği için çoğu aile sağlığı merkezi kapalı durumda. Vatandaşlar, bu süreçte sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayabiliyorlar. Aile hekimlerinin çalışma düzenine dair gelişmeler takip ediliyor.