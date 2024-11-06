Aile Hekimleri Güncel Çalışma Durumu Nedir?

AİLE HEKİMLERİ ÜÇ GÜNLÜK GREVE BAŞLADI

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimler, 5-7 Kasım tarihleri arasında iş bırakma kararı alarak üç günlük bir grev gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, aile hekimlerinin bugün kapalı olup olmadığını, neden üç gün iş bıraktıklarını ve 6 Kasım’da aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, aile hekimleri ve sağlık çalışanları tarafından tepkiyle karşılanıyor ve bu yönetmeliğin geri çekilmesi talep ediliyor.

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN KAPALI MI?

6 Kasım 2024 tarihi itibarıyla aile hekimleri, başlattıkları üç günlük iş bırakma eyleminin ilk gününe başlamış durumda. Bu süre zarfında pek çok aile hekimi, 7 Kasım’a kadar iş bırakma kararını uyguluyor. Dolayısıyla aile sağlığı merkezleri bugün hizmet veremiyor, bu durumdan etkilenen hastaların randevularını ertelemek ya da diğer sağlık kurumlarından yardım almak zorunda kaldığı görülüyor. Aile hekimleri, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikteki değişiklikleri protesto etmek amacıyla bu eylemi gerçekleştiriyor.

GREV SÜRECİ VE HİZMET DURUMU

Aile hekimlerinin 6 Kasım 2024 tarihinde, sözleşme yönetmeliğine karşı başlattıkları grev dolayısıyla hizmet vermediği belirtildi. Grev süreci, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde devam edecek ve bu dönem boyunca aile sağlığı merkezlerinde sağlık hizmeti sağlanmayacak.