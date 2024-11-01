Aile Hekimlerine Seslenen Bakan Memişoğlu

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ İÇİN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin olarak “Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlığın dünya genelinde en önemli hizmet sektörlerinden biri olduğuna değinen Memişoğlu, sürekli gelişen bir sağlık sistemi ve nitelikli hizmet sunma amacıyla aile hekimliği sistemini daha etkili ve verimli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını aktardı. Tecrübeli bir ekip ile çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliği hazırladıklarını, kamuoyu ve sağlık çalışanlarıyla paylaştıklarını belirtti.

AİLE HEKİMLİĞİ ÖNEMİ VE ENTEGRASYONU

Aile hekimliğinin temel sağlık hizmetleri açısından birinci basamakta önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Memişoğlu, aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamak ile entegrasyonunun sağlık hizmetlerinde kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. “Hekim-hasta ilişkisinin mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve Bakan olarak aile hekimliğini, hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum” diyen Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşların sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın aile hekimi olmasını istediklerini belirtti. Önceliklerinin hastalanmadan sağlık koruma olduğunu da ekledi.

KALİTELİ HİZMET SUNMA HEDEFİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü döneminde nitelikli bir Aile Sağlığı Merkezi konsepti üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Memişoğlu, Türkiye’nin ilk kurumsal kimliğine sahip aile hekimliklerini İstanbul’da hayata geçirdiklerini anımsattı. Aile hekimliğinin fiziki altyapısının oluşturulmasının yanı sıra entegre sağlık hizmetleri içinde işlevsel yapısının da önemli olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, sağlık hizmeti alan hastaların memnuniyeti ile bağlantılı olduğunu bildiklerini vurguladı.

HEKİMLERİN YÜKÜ AĞIRLIĞINI AZALTMAK

Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak aile hekimliklerinin vatandaşlara ayırdığı süreyi artırdıklarını belirten Memişoğlu, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ettiklerini açıkladı. Her aile hekimine kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500’e düşürdüklerini vurgulayarak, bu sayede hem vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı hem de hekimlerin memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

VATANDAŞ GÜVENİ ARTTIRILACAK

Memişoğlu, yönetmelik değişikliğiyle toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yaptıklarını ve özellikle kronik hastaların ile 65 yaş üstü kişilerin etkin takibi ile hastalık yükünü azaltmayı hedeflediklerini söyledi. “Önümüzdeki aydan itibaren hem aile hekimlerimizin hem de vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetinin verimliliği noktasında memnun kalacağına inanıyoruz” diye ekledi.

Memişoğlu, aile hekimlerinin geleceği konusunda güvendiğini ifade ederek, sağlıkla ilgili herhangi bir endişeleri olan vatandaşların akıllarına ilk olarak aile hekimlerinin gelmesini ve onlara güvenmelerini istedi. Bakan olarak, vatandaşların sağlık durumunu öncelikle aile hekimleri üzerinden takip edeceğini belirtti. Aile hekimliği üzerinden sağlıkta değer bazlı bir yaklaşım için yeni bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. “Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en içten duygularımla selamlıyor ve Allah’a emanet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.