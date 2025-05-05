Aile Hekimliği Dönemi Yarın Başlıyor

AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇİYOR

Aile hekimlikleriyle ilgili olarak önemli bir gelişme yarın başlatılacak. Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet ettiği yer farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik bir şekilde ikamet ettikleri adrese taşıyacak.

Yarından itibaren uygulamaya konulacak yeni sistem hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul’da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara’da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul’da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun, aile hekimimiz de o vatandaşımıza ulaşsın diye mayıs ayı itibarıyla onların aile hekimliği kaydını İstanbul’a alıyoruz. İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğümüz de o vatandaşımızı yine adresine en yakın ve uygun aile hekimine kaydetmiş olacak” açıklamasında bulundu.

Demirkol, geri dönüş süresi hakkında da bilgi verdi. “Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek. Bunun da sistem üzerindeki açıklığını bir ay olarak belirlemiş olduk” dedi.

KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni uygulamadaki kriterler hakkında da bilgi veren Demirkol, “Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacaklar ve vatandaşlarımız da tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar” şeklinde konuştu.

AİLE HEKİMİ NASIL HABERDAR OLACAK?

Demirkol, sistemin yalnızca il değişikliklerini kapsadığını, aynı ildeki ilçelerin farklılıkları için geçerli olmayacağını ifade ederek, bu süreçte vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını söyledi.