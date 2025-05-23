“Aile, İnsanlığın Temel Taşıdır.”

FORUMDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Uluslararası Aile Forumu, İstanbul’da düzenleniyor. Bu önemli etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılıyor ve burada bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan, yaptığı konuşmada aile kurumunun önemine vurgu yapıyor. “İnsanlar, aile ortamında dünyaya gözlerini açmış, hayatı ilk orada öğrenmiş, ömürlerini bu şekilde idame ettirmiştir. Aile insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir rol sahiptir. Aile toplumu bir arada tutan bir çimentodur. Aile, huzur bulduğumuz ve kendimizi bulduğumuz en korunaklı limanımızdır” diyor.

MODERN DÖNEMDE AİLE KURUMUNA YAPILAN SALDIRILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern çağın aile kurumu üzerinde ciddi tahribatlar yarattığını belirtiyor. “Modern çağın, insanlığın pek çok değeri gibi aile kurumu üzerinde ciddi tahribatlara yol açtığını biliyoruz. Çağdaşlaşma adına bizleri ayakta tutan manevi değerlerin önemsiz hale getirildiğini görüyoruz” şeklide ifade ediyor. Aile kavramının kaybıyla birlikte popüler kültürün etkisiyle bireylerin özgürleştiği iddialarına karşı çıkarak, “Aile kurumunun irtifa kaybetmesiyle popüler kültürün tüketim nesnesi haline gelmektedir” diyor. Ayrıca, cinsiyetsizleştirme projesinin bir kölelik düzenine dönüştüğünü vurguluyor.

KADIN VE ÇOCUK HAKLARINA YAPILAN TEHDİTLER

Bugünkü insanlığın temel hakikatleriyle sınandığını belirten Erdoğan, bunun altında yatan tehdidi de anlatıyor. “İnsan fıtratı organize bir kuşatma altındadır. Adına özgürlük denilen ancak özünde insanın yaradılışına karşı inkar hareketi olan bu kuşatma, kadını da çocuğu da insan onurunu tehdit ediyor” diyor. LGBT bireylerin toplumda yarattığı sorunlara dikkat çekerek, “Bu sapkınlık bugün farklı hiçbir sese tahammülü olmayan bir zorbalığa dönüştü” ifadesini kullanıyor.

NÜFUS VE AİLE POLİTİKALARI ÜZERİNE KONUŞMA

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin demografik dengesiyle ilgili endişeler dile getiriyor. Aile yapısındaki bozulmanın sonuçları ve düşen doğum hızları üzerinde durarak, “TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri açıkça ortaya koyuyor” diyor. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Erdoğan, devletin gençlerin evlenmeleri konusunda sunduğu desteklere dikkat çekiyor. “2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız” şeklinde konuşuyor.