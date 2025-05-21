Aile Şikayetini Geri Çekti

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Türkiye’nin uzun süre gündeminde kalan Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli bir karar alındı.

AİLENİN ŞİKAYETİ GERİ ÇEKİLDİ

Oğuz Murat Aci’nin dosyada mağdur olarak yer alan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer tüm mağdurlar, şikayetlerini geri çekme kararı aldı. Şikayetlerin geri çekilmesinin sebebi olarak “maddi ve manevi zararlarının giderildiği” bildirildi.

KAZANIN AYRINTILARI

Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi gerçekleşen olayda, seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalanarak yol kenarına çekildi. Arızalı ATV tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki otomobilden biri bu ATV’lere çarptı. Kazada yaralanan beş kişiden Oğuz Murat Aci maalesef yaşamını yitirdi. Olayın faili olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un, olay yerinde annesi Eylem Tok’un aracıyla bölgeden kaçtıkları ve sonraki süreçte önce Mısır, ardından ABD’ye gittikleri belirlenmişti.

Cihantimur ve annesi Tok’un, iade edilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan geçici tutuklama talebi, ABD’nin yetkili makamlarına iletildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 Haziran’da Boston’da yakalanan Cihantimur ve annesi Tok’un çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını duyurdu.

TÜRKİYE’YE İADE KARARI ALINDI

Yılmaz Tunç, İstanbul’daki ölümlü trafik kazası sonrasında ABD’de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmelerine yönelik karar alındığını açıkladı.