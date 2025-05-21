Aile Şikayetini Geri Çekti!

TÜRKİYE’DE CENAZE GÜNDEMİ

Türkiye’nin uzun süredir konuştuğu, her detayında yoğun ilgi gösterilen olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli bir karar alındı.

AİLE ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ

Kazanın ardından dosyada müşteki olarak yer alan Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kazada yaralanan tüm diğer müştekiler, şikayetlerini geri çektiler. Şikayetlerini geri çekme nedenleri ise “maddi ve manevi zararlarının giderildiği” şeklinde ifade edildi.

KAZANIN DETAYLARI

1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Arızalı araç yol kenarına çekilip tamir edilmeye çalışırken, aynı yönde ilerleyen 2 otomobilden biri ATV’lere çarpmış, bu kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazanın faili, 17 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur’un olay sonrası annesi Eylem Tok’un aracıyla bölgeden kaçtığı, Mısır ve ardından ABD’ye gittikleri tespit edilmişti.

A.B.D’DE YAKALANDILAR

Kazaya karışan şüphelilerin iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığı ile geçici tutuklama talebi, ABD yetkili makamlarına iletildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 Haziran’da Boston’da yakalanan Cihantimur ve annesi Tok’un mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.

TÜRKİYE’YE İADE KARARI

Yılmaz Tunç, İstanbul’daki ölümlü trafik kazası sonrasında ABD’de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadelerine karar verildiğini duyurdu.