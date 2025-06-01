Ajanlara Yalan Makinesi Uygulaması

YENİ YÖNETİM DÖNEMİ

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Ocak 2025’te ikinci kez resmen göreve başlamasıyla Washington yönetimi yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreçte, ABD’deki en tartışmalı atamalardan biri Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başına Kash Patel’in getirilmesi oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Patel üst düzey FBI yetkililerini işten çıkarırken, kurum içindeki huzursuzluk da artmaya devam ediyor. The New York Times (NYT) gazetesi, Kash Patel’in FBI yönetiminin kararları hakkında bilgi sızdıranları tespit etmek için yalan makinesi testleri uyguladığını aktarıyor. Habere göre, bazı FBI ajanları işten çıkarılırken, diğerlerinin rütbeleri düşürülüyor ya da izne çıkarılıyor. Tüm bu işlemler hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmıyor.

GİZLİ KAYGILAR VE İNTİKAM DUYGUSU

Misilleme korkusu nedeniyle kimliklerini açıklamak istemeyen 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, Trump’a yakın isimlerin FBI’ı kendi görüşlerine göre şekillendirme çabalarının, Trump ya da tabanına karşı dava açmak isteyen yetkililer üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceğine değindi. FBI çalışanları, personel değişikliklerini çoğunlukla “intikam” olarak görüyor. FBI, son haftalarda, Washington’daki saha ofisinin elit federal kamu yolsuzluğu ekibini feshetmiş durumda. Bu ekip, özellikle Trump’ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarına karşı başlattıkları soruşturmalarla ön plandaydı. Eski ve mevcut FBI çalışanları, bu hamlenin Trump’ın isminin karıştığı soruşturmaların dışlanmasına yönelik bir işaret olduğunu öne sürdü.

DÜZENİ SAĞLAMA ADIMLARI

NYT’ye göre, FBI’ın yalan makinesinin kullanımı, içindeki “gözdağı kültürü”nü daha da yaygınlaştırdı. Habere göre, FBI Direktörü Patel, bu tekniği, çalışanları kendi kararları ve hareketleri de dahil olmak üzere birçok konuyu konuşmaktan alıkoymak için kullanıyor. Eski FBI çalışanları, Patel’in yalan makinesi kullanımının önceki uygulamalarla kıyaslandığında farklı olduğunu belirtiyor. FBI içinde yalan makinesi testleri gerçekleştiren Jim Stern, politikayı ihlal eden birinin yalan makinesi testine tabi tutulabileceğini, fakat bir ajanın meşru bir şekilde basına konuştuğunda bu teste tabi tutulmasının “sorun yaratacağını” ifade ediyor.