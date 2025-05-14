Ajax Ve Groningen Berabere Kaldı

AJAX-GRONINGEN MAÇINDA GOLLER

Hollanda Eredivisie’de Ajax, Groningen’e karşı deplasmanda 27. dakikada Gaaei’nin attığı golle 1-0 öne geçiyor. Fakat, Groningen, 52. dakikada Bergen’in golüyle eşitliği sağlıyor.

SON ANDA KAÇAN GALİBİYET

Mücadelenin 68. dakikasında Ajax, Weghorst’un golüyle bir kez daha öne geçiyor. Ancak, 90+9. dakikada Blokzijl’in attığı golle maç 2-2’lik eşitlikle sona eriyor.

PSV’YE ÖNE GEÇEN GALİBİYET

Diğer tarafta PSV, sahasında Heracles ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 18 ve 40. dakikalarında Tillman, 21 ve 35. dakikalarında ise Saibari’nin golleriyle 4-0 tamamlıyor. Heracles, maça 75. dakikada Engels’in attığı gol ile yanıt veriyor.

LİDERLİK KOLTUGUNA OTURAN PSV

Groningen ile berabere kalan Ajax, böylece puanını 75’e yükseltiyor. Öte yandan, Heracles karşısında aldığı galibiyetle 76 puana ulaşan PSV, ligin bitimine 1 hafta kala liderlik koltuğuna oturuyor. Ligin son haftasında, PSV Rotterdam deplasmanına konuk olurken, Ajax evinde Twente ile karşılaşacak.