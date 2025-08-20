AJet’le 9 Euroya Uçuş Bileti

AJET’İN AVRUPA SEYAHATLERİ İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatleri için cazip bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya ile 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuldu. Kampanya, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahatine planlama imkanı sağlıyor.

KAPSAMLI SEYAHAT SEÇENEKLERİ

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Bu biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat etmek isteyenler için geçerli olacak.

KABİN BAGAJI HAKKI VE EK ÜCRETLER

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com aracılığıyla satın alınan biletlerde 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ek olarak, basic paketler kapsamındaki 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

Bu kampanya kapsamında toplamda 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunulacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşlar içeren kampanya ile sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla alınabilecek.