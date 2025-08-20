AJet’ten 9 Euroya Bilet Alın

ÜCRETSİZ KABİN BAGAJ HAKKIYLA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa’da seyahat etmek isteyenler için indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanyada, 9 Avrupa ülkesine yapılan seferlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkıyla birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in sunduğu bu fırsat, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahatini planlamak isteyenler için avantaj sağlıyor.

SEFERLERİN KAPSAMI VE SATIŞ TARİHLERİ

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ve Türkiye’den bu ülkelere yapılan seferleri içeriyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışa sunulacak. Seyahat tarihleri ise 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 arasını kapsıyor.

BAGAJ ÜCRETLERİ VE SATILAN KOLTUK SAYISI

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletler, 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı sağlıyor. Basic paketler dâhilinde, 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro oluyor. AJet’in indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışı yapılacak. Bu kampanya, Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye olan direkt uçuşları kapsıyor ve indirimli ‘basic’ biletler sadece AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.