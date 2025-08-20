AJet’ten 9 Euroya Bilet Satışı

AVRUPA SEYAHATLERİ İÇİN YENİ KAMPANYA

AJet, Avrupa’da seyahat etmek isteyenler için yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında AJet, 9 Avrupa ülkesine yapılacak seyahatlerde, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte biletleri 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. AJet’in bu kampanyası, sonbahar döneminden ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa’ya seyahat etme fırsatı sağlıyor. Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik seferleri kapsıyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olacak.

BAGAJ HAKLARI VE EK ÜCRETLER

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletler ile yolcular 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkına sahip olabiliyor. Ek olarak, basic paketler çerçevesinde 10 kg’a kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş.

AJet’in indirimli bilet kampanyasında toplamda 112 bin 224 adet indirimli koltuk bulunuyor. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları içeren bu kampanya dahilinde sunulan indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla temin edilebiliyor.