“AJet’ten 9 Euroya Uçak Bileti”

AJET’İN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatleri için yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanyada, 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatlerde, 8 kg kabin bagajı hakkı ile biletler, 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in sunduğu bu indirimli bilet fırsatı, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati yapma imkanı sağlıyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE SEFERLER

Bu kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayarak, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Bu biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI VE EK ÜCRETLER

AJet’in bu kampanyasından yararlanan yolcular, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın aldıkları biletlerde 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkına sahip olacak. Ayrıca, basic paketler kapsamında, 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş.

SATILAN KOLTUK SAYISI

AJet’in indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya ile sunulan indirimli ‘basic’ biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden satın alınabilecek.