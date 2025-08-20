AJet’ten 9 Euroya Uçuş Bileti

AVRUPA SEYAHATLERİNDE İNDİRİMLİ BİLET FIRSATI

AJet, Avrupa seyahatleri için yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya ile birlikte, 9 Avrupa ülkesine seyahat edecek yolculara, 8 kg kabin bagajı hakkı ile bilet seçenekleri, 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in bu kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlamak isteyenlere fırsatlar sağlıyor.

KAMPANYA KAPSAMI VE TARİHLER

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi çeşitli Avrupa ülkelerini kapsıyor. Türkiye’ye varışlı ve Türkiye’den çıkışlı seferlerle, indirimli biletler 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’da satışa açılacak ve 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar alınabilecek. Bu biletlerle gerçekleştirilecek seyahatler ise 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

KABİN BAGAJI HAKKI VE EK ÜCRETLER

Kampanya dahilinde, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerde, 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ek olarak, basic paketler kapsamında 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

AJet, indirimli bilet kampanyasında toplamda 112 bin 224 koltuk sunuyor. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya ile, indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alınabiliyor.