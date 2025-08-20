Ajet’ten 9 Euroya Uçuş Bileti

AJET’İN AVRUPA SEYAHATLARINA YENİ KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatleri için cazip bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanyada 9 Avrupa ülkesine seyahat ederken biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in bu indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama imkanı sağlıyor.

SEFERLERİN KAPSAMI VE TARİHLER

Kampanya, Türkiye’den Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine olan seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışa sunulacak. Bu biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI VE EK BAGAJ HAKLARI

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerde 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca, basic paketler için 10 kg’ye kadar ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirleniyor.

KOLTUK SAYISI VE SATIŞ KANALLARI

AJet indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunuluyor. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya çerçevesinde indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla alınabiliyor.