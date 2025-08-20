AJet’ten 9 Euroya Uçuş Bileti

AJET AVRUPA SEYAHATLERİNE İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

AJet, Avrupa seyahatleri için geçerli bir indirimli bilet kampanyası başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, 9 Avrupa ülkesine seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in sunduğu bu fırsat, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında Avrupa’ya seyahat planlamak isteyenlere olanak sağlıyor.

KAMPANYA DAHİLİNDEKİ ÜLKELER VE SATIŞ TARİHLERİ

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan itibaren, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Bu biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KABİN BAGAJ HAKKI VE EK BAGAJ ÜCRETLERİ

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletlerin içerisinde 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı yer alıyor. Ayrıca, basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

İndirimli bilet kampanyasında toplamda 112 bin 224 koltuk satışta olacak. Bu kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla alınabilecek.