AJet’ten 9 Euroya Uçuş Bileti

AJET’İN İNDİRİMSEL SEYAHAT FIRSATI

AJet, Avrupa’da geçerli olan yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatler için bilet fiyatları, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro ve vergilerden başlamakta. AJet, seyahat planlarınızı sonbahardan ilkbahara yaymak amacıyla geniş bir tarih aralığı sunuyor. Bu kampanyadan yararlanarak, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerden Türkiye’ye gidiş ve dönüş seferlerinden faydalanabilirsiniz.

KAMPANYANIN ZAMAN DİLİMİ VE KULLANIM KOŞULLARI

İndirimli biletlerin satış süreci, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan başlayıp, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek. Satın alınan biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerde kullanılabilecek. AJet’in sunmuş olduğu indirimli biletler, 8 kg ücretsiz kabin bagajı ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra, basic paket üzerinden 10 kg’a kadar ek bagaj ücreti sadece 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş.

KOLTUK SAYISI VE SATIŞ KANALLARI

Bu kampanya kapsamında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk müşterilere sunulacak. AJet’in bu Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye organizasyonunu yaptığı kampanya yalnızca AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla erişilebilir hale getirildi. Yatırımınızı akıllıca yapmak ve uygun fiyatlı seyahat fırsatından yararlanmak için bu kampanyayı kaçırmamanız önerilir.