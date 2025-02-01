AK Parti Antalya Yönetimi Belirlendi

KONGREDE TEK ADAY OLARAK SEÇİLDİ

AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresi’nde mevcut İl Başkanı Ali Çetin, tek aday olarak seçime girdi. Çetin, kongrede kazandığı yönetim kurulu listesindeki isimleri açıkladı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yönetim Kurulu listesi oldukça geniş bir katılıma sahip. Listede yer alan isimler arasında Ahmet Onaran, Ali Bayram Doğan, Ali Bulut, Ali Yılmaz, Alparslan Belin, Anıl Yetişkin, Atilla Demirez ve Ayşe Gül Tayyar Bekar bulunuyor. Ayrıca Bekir Metin, Berkant Yavuz, Betül Demirok, Cafer Doğrukan, Cüneyt Doğan, Çağatay Çalışır, Dudu Şahin gibi isimler de yer almakta. Liste, Erdal Şahinkaya, Evin Bayraktar Ağaoğlu, Fahrettin Kayan, Fatih Nalbantoğlu ve Fatma Erdem Tunçay ile devam ediyor. Ferah Nur Ünal, Filiz Özkul, Gökhan Karabulut, Halil Ece, Haydar Pala, Hıfzullah Şahbaz, İbrahim Yavuz, Mehmet Erden, Mehmet Kocabaş, Mehmet Uysal, Melikşah Tuğ, Muammer Ak, Muhammet Fatih Özel, Mustafa İbik, Mustafa İskenderoğlu, Necip Çetinkaya, Orhan Talip Sütçü, Osman Koru, Özgür Özbek, Sadık Polat, Salman Baki, Tahir Argın, Talat Doğan, Varol Astarcıoğlu, Veliddin Güner, Yakup Yazıcı, Yunus Emre Bahar, Yusuf Ali Atak ve Zihni Kilit de yönetim kurulu üyeleri arasında.

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Seçim sonucunda kazanan listede ayrıca İl Disiplin Kurulu Üyeleri de belirlendi. Bu üyeler arasında Kadir Sarıcalar, Yaşar Toru, Ertan Kara, Mehmet Bilgin ve Mustafa Vicir yer alıyor.