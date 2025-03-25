AK Parti’den CHP’ye Sert Yanıt

ÇELİK’TEN ÖZEL’E SERT YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son zamanlarda yaptığı açıklamalara sosyal medya aracılığıyla sert bir tepki gösterdi. Çelik, Özel’in “saldırgan bir dil” benimsediğini ve siyasetçi kimliğinden uzaklaştığını ifade ederek, CHP yönetimini hedef saptırmakla suçladı. Çelik’in ifadeleri, iki siyasi parti arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖZEL’İN DİLİ KENDİNE ZARAR VERİYOR

Çelik, Özel’in her açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı, medya kuruluşlarını ve şirketleri hedef aldığını aktardı. “Bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecek” diyen Çelik, vatandaşların bu “yıkıcı ve zorba zihniyeti” net bir şekilde algıladığını savundu. Özel’in milli şirketleri boykot etme çağrısını da sert bir dille eleştiren Çelik, “Bu, siyasal zorbalıktan başka bir şey değil. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit diline sarıldığı ortada” ifadelerini kullandı.

CHP İÇ MÜCADELELERİ GİZLİYOR

Çelik, Özel’in AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerinin, CHP’nin kendi iç meselelerinden dikkati uzaklaştırmak için bir strateji olduğunu öne sürdü. CHP’li bazı isimlerin belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini ve geçmiş kurultayda düzenlenegelen hile iddiaları gerekçesiyle hukuki yollara başvurduğunu anımsatan Çelik, “CHP yönetimi, kendi içindeki iddia sahiplerine cevap vermeli ve konuları saptırmamalıdır” diye belirtti. AK Parti Sözcüsü, CHP’nin köklü bir siyasi parti olmasına rağmen “saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi” haline geldiğini ifade ederek durumu “vahim” olarak tanımladı.

SAHTE SİYASETE GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ

Açıklamasının son kısmında rakiplerine sağduyu çağrısında bulunan Çelik, “Gerçek siyasetle karşımıza çıkmalarını isteriz. Ancak zorbalık ve saldırganlıkla dolu sahte siyasetle gelenlere gerekli cevabı layıkıyla veririz” diyerek AK Parti’nin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.