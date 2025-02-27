AK Parti’den İlk Yorum: Sonucu Görmeliyiz

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’DA ÜÇÜNCÜ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DEM Parti heyetinin İmralı’ya yaptığı üçüncü ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında İmralı’nın mesajı okundu. İmralı, “Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli” şeklinde bir çağrıda bulundu.

AK PARTİ’DEN İLK DEĞERLENDİRME EFKAN ALA’DAN

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bu konuda ilk açıklamayı yaptı. Ala, “Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.” dedi. Efkan Ala, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım. Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür. Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız. Arzu ederiz ki bu çağrı sonuç versin.”