Ak Parti’den İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN GÖZALTINA ALINMASI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltı işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun da yer aldığı 106 kişi için verilen gözaltı kararının ardından operasyonu “darbe” olarak tanımlamıştı.

MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKANIN CHPLİLER ÜZERİNDE BIRAKTIĞI ETKİ

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına atıfta bulunarak, “Sayın Özel’in kullandığı kavramlar, herhangi bir siyasi değerlendirmenin temelini teşkil edecek, okuryazarlık konusunda CHP’de ağır bir sorun olduğunu bir kere daha gösteriyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP’nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP’nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP’ye öğreteceği çok şey vardır.” dedi.

MİLLET İRADESİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin adının daima demokrasiyle yan yana yazıldığını belirten Çelik, “Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanda bile millet iradesine giderek bu ülkede büyük değişimleri gerçekleştirmiş bir partiyiz. Biz siyaset meydanlarının partisi olarak milletimizle buluşurken, CHP’nin yapmaya çalıştığı karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde olmaktan ibaret olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Çelik, devamında, “Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar, uzun zamandır CHP’liler tarafından zaten ifade ediliyordu. Bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar CHP’liler tarafından gündeme getirilmiş iddialardır. Sayın Özel bize saldıracağına, saygısız ifadeler kullanacağına, dönecek bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Özgür Özel iddialara ilişkin açıklama yapmalı.” değerlendirmesini yaptı.