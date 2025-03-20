AK Parti’den Soruşturmalar Üzerine Açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararlarını “darbe” olarak nitelendirmişti.

MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” şeklinde açıklamada bulundu.

Çelik, “Süreç başladığından itibaren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP’ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor.” dedi ve ekledi: “Özgür Özel’in kullandığı kavramlar, herhangi bir siyasi değerlendirmenin temelini teşkil edecek, okuryazarlık konusunda CHP’de ağır bir sorun olduğunu bir kere daha gösteriyor. Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP’ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP’nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP’nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP’ye öğreteceği çok şey vardır.”

MİLLET İRADESİNE DAYANAN DEĞİŞİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her zaman demokrasi ile anıldığını belirten Çelik, “Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanda bile millet iradesine giderek bu ülkede büyük değişimleri gerçekleştirmiş bir partiyiz. Biz siyaset meydanlarının partisi olarak milletimizle buluşurken, CHP’nin yapmaya çalıştığı karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde olmaktan ibaret olmuştur.” şeklinde konuştu.

Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar, uzun zamandır CHP’liler tarafından zaten ifade ediliyordu. Bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar CHP’liler tarafından gündeme getirilmiş iddialardır. Sayın Özel bize saldıracağına, saygısız ifadeler kullanacağına, dönecek bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Özgür Özel iddialara ilişkin açıklama yapmalı.”