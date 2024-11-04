“AK Parti İktidarı 22. Yılını Kutluyor”

AK PARTİ’NİN KURULUŞ VE BAŞARI DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen ilk seçimde birinci parti olarak başarı sağladı. 2002 yılından bu yana 7 genel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 4 yerel seçim ile 3 referandumdan zaferle ayrılan AK Parti, iktidarda toplamda 22 yılı geride bıraktı.

PARTİNİN YÖNETİM DEĞİŞİMİ

Bu süre zarfında AK Parti, 2 farklı cumhurbaşkanının yanı sıra 4 farklı başbakanın liderliğini gözetti. Bu değişimler, partinin politikalarını ve stratejilerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Bu süre içerisinde AK Parti, siyasi alanda birçok önemli başarıya imza attı.