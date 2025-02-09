AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özel’e Eleştiri

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu. Çelik, “CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırıyor” dedi.
SORUNLARI POLİTİK SALDIRILARLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR
Çelik, Özgür Özel’in CHP’yi yönetme kabiliyeti konusunda yaşanan zorluğun, “siyasi cari açığı” büyüttüğünü belirtti. Bu durumun, “Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatılamayacağını” söyledi.