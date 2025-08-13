“AK Parti’ye Katılacak 6 Belediye”

YENİ PARTİ KATILIMLARI SİYASETTE GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni katılımlar hakkında bilgiler siyasi arenaya yansıdı. Erdoğan, “Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın da partimize yeni katılımlar olacak” diyerek transferlerin 6 belediye başkanını kapsadığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER OLACAK?

Edinilen bilgilere göre, CHP ve İYİ Parti’den istifa eden 5 belediye başkanının yanı sıra bir bağımsız belediye başkanının da AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. İlgili belediyelerin Aydın, Gaziantep, Yalova, Isparta, Kastamonu ve Aksaray’dan olduğu ifade edildi.

PARTİ ROZETLERİ TAKILACAK İSİMLER

Kulislere yansıyan bilgilere göre, 14 Ağustos Perşembe günü şu belediye başkanlarının AK Parti rozetini takması öngörülüyor: Aydın Büyükşehir Belediyesi (CHP) – Özlem Çerçioğlu, Gaziantep/Şehitkamil Belediyesi (CHP) – Umut Yılmaz, Yalova/Altınova Belediyesi (CHP) – Yasemin Fazlaca, Isparta/Yalvaç Belediyesi (İYİ Parti) – Mustafa Kodal, Aksaray/Yeşiltepe Belediyesi (İYİ Parti) – İsmail Akpınar ve Kastamonu/Bozkurt Belediyesi (Bağımsız) – Muammer Yanık. Bu katılımlar, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki etkisini artıracak.