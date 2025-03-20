Ak Partili Çelik’ten İmamoğlu Tepkisi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

YETKİLİLERDEN TEPKİLER

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir tepki, AK Parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir.” ifadelerine yer verdi.

DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yaşananlarla halkın protesto hakkının kısıtlanmasının demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin yara almasına neden olduğunu belirten Çelik, yaşanan durumun telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını vurguladı. “Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır.” diyen Çelik, her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuki sınırlar içinde olması gerektiğini de dile getirdi.

HALK VE SİYASET

Halkın iradesinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, “Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz.” şeklinde konuştu.

EKONOMİYE ZARAR

Tüm bu gelişmelerin, kırılgan ekonomiye ciddi zararlar verdiğini belirten Çelik, bu durumun en çok dar gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini ve insanların zor koşullarda geçinmekte zorlandığını ifade etti. “Yazıktır, günahtır…!!!” şeklinde sert bir şekilde uyarıda bulundu.