Akademisyen Ç. B. Ör Tutuklandı

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasından dolayı gözaltına alındı.

SUÇLAMALARIN ARDINDAN TUTUKLANMA TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ör, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta ifadesi alındı. Ardından, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANMASI GEREKEN BİR DURUM

Mahkeme önüne çıkarılan Çiğdem Bayraktar Ör, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.