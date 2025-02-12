Akademisyen Paça Çorbasından Kolajen Üretti

KOLAJEN ÜRETİMİNE YERLİ ÇÖZÜMLERİN GÜCÜ

Dr. Zuluğ, AA muhabirine verdiği röportajda, 2019 yılında yakın bir arkadaşının kolunu kırmasının ardından tedavi sürecinde kolajen alımının önemine vurgu yapmaya başladığını belirtti. Bunun sebebi, piyasada mevcut kolajen formlarının vücutta bazı kimyasal tepkimelere yol açabilme olasılığı. “Biz de aslında burada biraz kökenlerimize döndük. Bizim bunun için yerli ve milli bir çözümümüz de vardı; paça çorbası ama bu noktada bir bilim insanı olarak şu sorunun cevabını aramamız gerekiyordu; bu bir şehir efsanesi mi yoksa paça çorbası gerçekten bizim için bir ilaç mı? Çalışmalarımız bu noktada başladı.” diye konuştu.

PAÇA ÇORBASINDAN YENİ ÜRÜNLERE GEÇİŞ

İlk olarak paça çorbasından kolajen çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Zuluğ, bu süreçte doymuş yağ ve kolesterolü dışarda bırakarak farklı formda ürünler geliştirmek istediklerini aktardı. Doğal kolajen elde ettikten sonra dikkatlerini cips, kraker ve granola gibi fonksiyonel gıdalara çevirdiklerini belirtti.