More
Gündem

Akademisyen Paça Çorbasından Kolajen Üretti

akademisyen-paca-corbasindan-kolajen-uretti

KOLAJEN ÜRETİMİNE YERLİ ÇÖZÜMLERİN GÜCÜ

Dr. Zuluğ, AA muhabirine verdiği röportajda, 2019 yılında yakın bir arkadaşının kolunu kırmasının ardından tedavi sürecinde kolajen alımının önemine vurgu yapmaya başladığını belirtti. Bunun sebebi, piyasada mevcut kolajen formlarının vücutta bazı kimyasal tepkimelere yol açabilme olasılığı. “Biz de aslında burada biraz kökenlerimize döndük. Bizim bunun için yerli ve milli bir çözümümüz de vardı; paça çorbası ama bu noktada bir bilim insanı olarak şu sorunun cevabını aramamız gerekiyordu; bu bir şehir efsanesi mi yoksa paça çorbası gerçekten bizim için bir ilaç mı? Çalışmalarımız bu noktada başladı.” diye konuştu.

PAÇA ÇORBASINDAN YENİ ÜRÜNLERE GEÇİŞ

İlk olarak paça çorbasından kolajen çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Zuluğ, bu süreçte doymuş yağ ve kolesterolü dışarda bırakarak farklı formda ürünler geliştirmek istediklerini aktardı. Doğal kolajen elde ettikten sonra dikkatlerini cips, kraker ve granola gibi fonksiyonel gıdalara çevirdiklerini belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan: Filistin Devleti İçin Gecikme Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu 1967 sınırları esas alınan bir Filistin Devleti'nin kurulmasının acilen gerekliliğini vurguladı ve alternatif tekliflerin geçersiz olduğunu belirtti.
Gündem

Emine Erdoğan, Endonezya’da Enstitüyü Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları sırasında eşi Emine Erdoğan, Endonezya'nın Cakarta kentindeki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.