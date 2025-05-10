Akaryakıt Alımı Herkesi Etkiliyor!

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ KURULUYOR

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile akaryakıt sektöründe rekabetin eşit şekilde sağlanması ve kayıtdışı ekonomiyle daha etkili bir mücadele yürütülmesi amacıyla UTTS’nin kurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

TAŞIT TANIMA CİHAZLARININ ZORUNLULUĞU

UTTS çerçevesinde, akaryakıt istasyonlarının Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) takması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil edilen taşıtlar için ve Taşıt Tanıma Sistemi kullanan diğer taşıtlar için de Taşıt Tanıma Birimi (TTB) monte edilmesi gerekecek. Tebliğe göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine TTO’ları 31 Ocak’a kadar temin edip taktırmaları gerekiyor.

Benzin veya motorin haricindeki yakıt türlerinin tedariki için kullanılan pompa ünitelerinde uygulanacak cihazların temin edilmesi için ise yıl sonuna kadar, yani 31 Aralık’a kadar süre tanınmakta. Bu adımlar, akaryakıt piyasasında kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı ve sektördeki rekabeti artırmayı amaçlıyor.