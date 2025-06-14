Akaryakıt Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN KRİZİ PETROL FİYATLARINI ARTIRIYOR

Orta Doğu’da yaşanan İsrail-İran sorunu, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Türkiye’de henüz bu yükselişin doğrudan etkileri pompa fiyatlarına yansımamış olsa da, Brent petrol ile döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak daha önce ilan edilen fiyat artışları devreye alındı. Bu çerçevede, dün benzine uygulanan zammın ardından bu gece motorin fiyatlarına da zam yapıldı.

ZAMLI FİYATLAR GÜNDEME GELDİ

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapılırken, 14 Haziran Cumartesi günü motorinin litre fiyatı da 1,49 TL arttı. Bu durum, vatandaşların “Benzine ne kadar zam geldi?” ve “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla yeni fiyatları araştırmasına neden oldu. Büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48,39 TL Motorin: 47,76 TL LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 48,24 TL Motorin: 47,64 TL LPG: 24,49 TL

Ankara: Benzin: 49,08 TL Motorin: 48,64 TL LPG: 24,99 TL

İzmir: Benzin: 49,41 TL Motorin: 48,97 TL LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde bir dizi temel unsur rol oynuyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında belirlenen CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Elde edilen toplam maliyetin üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.