Akaryakıt Fiyatları Güncellendi!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurlarının etkisiyle sürekli olarak değişim gösterebiliyor. Bu durum, vatandaşların “Güncel benzin fiyatı ne kadar?”, “Motorin litresi kaç TL?”, “LPG’de indirim var mı?” gibi sorularla sıkça arama motorlarına başvurmasına neden oluyor. 1 Mart itibarıyla pompada herhangi bir değişiklik olmaması dikkat çekerken, herkes ekonomik gelişmelere odaklanmış durumda. Akaryakıt fiyatları sabit mi kalacak, yeni bir güncelleme mi gelecek?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT PRİZLERİ

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin fiyatı 46.43 TL, motorin litre fiyatı 46.58 TL ve LPG litre fiyatı 27.59 TL olarak kaydedilmiştir. Vatandaşlar bu fiyatlarla araçlarına akaryakıt alırken, gelecekteki değişiklikleri de merakla bekliyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI VE ANKARA FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir: Benzin fiyatı 46.28 TL, motorin litre fiyatı 46.47 TL ve LPG litre fiyatı 26.99 TL’dir. Ankara’da ise benzin litre fiyatı 46.97 TL, motorin litre fiyatı 47.29 TL ve LPG litre fiyatı 27.49 TL olarak belirtilmiştir. Fiyatların yükselmeye devam edip etmeyeceği ise vatandaşlar için önemli bir konu olarak gündemde kalıyor.