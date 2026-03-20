Akaryakıt Fiyatlarında Tarihi Artış Gerçekleşti

akaryakit-fiyatlarinda-tarihi-artis-gerceklesti

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasındaki devam eden çatışmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki bu artışın, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına 5,18 lira oranında bir zam gerçekleşti. İlgili zam sonrası İstanbul’da motorinin litresi 71,10 lira olurken, Ankara’da 72,22 lira, İzmir’de 72,50 lira, Adana’da ise 73,06 lira olarak belirlendi. Doğu illerinde motorin fiyatları 73,90 liraya kadar yükseldi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

Güncellenmiş akaryakıt fiyatları şöyle: İstanbul (Avrupa Yakası) benzin litre fiyatı 62,00 TL, motorin litre fiyatı 71,10 TL, LPG litre fiyatı 30,49 TL. Ankara’da benzin litre fiyatı 62,97 TL, motorin litre fiyatı 72,22 TL, LPG litre fiyatı 30,37 TL olarak belirlenirken; İzmir’de benzin litre fiyatı 63,25 TL, motorin litre fiyatı 72,50 TL olarak kayıtlara geçti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde; gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru izlenerek belirleniyor. Bu süreçte belirli bir fiyat değişim farkı göz önünde bulundurularak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

