Akaryakıt KDV Farkı Kaldırıldı

YENİ KDV DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulamalarında önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, uygulamaya geçti. Tebliğ, KDV Kanunu’ndaki değişikliklerin yanındaki uygulama usul ve esaslarıyla ilgili örneklere yer verdi.

MİLLİ GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İSTİSNALAR

Yapılan düzenleme ile Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik gereksinimlerinde kullanılacak olan taşıt teslimleri için istisna kapsamına alındı. Ayrıca, KDV Kanunu üzerindeki güncellemelerle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların satışları ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ile arazi teslimlerine KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

AKARYAKITTAKİ FARKLILIKLAR ORTADAN KALDIRILDI

KDV Kanunu’ndaki düzenlemede, Özel Tüketim Vergisi Kanunu bağlamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin, ÖTV teminat tutarının ithalat sırasında KDV matrahına dahil edilmesine yönelik bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle, mükelleflerin akaryakıt ürünlerini ithal etmeleri veya yurt içinden satın almaları arasındaki KDV ve ÖTV farkı KDV açısından kaldırıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK İSTİSNALAR

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan savunma sanayisi projeleri kapsamında ihraç edilen araçları üreten mükelleflerin, bu üretimle ilgili mal ve hizmet alımları, KDV Kanunu uyarınca istisna kapsamında yer aldı.

İSTİSNALARIN UZATILMASI

Sanayi ve turizm alanındaki yatırım teşvik belgesine sahip mükellefler için belge kapsamındaki inşaat işleriyle alakalı mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisnanın süresi, Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. Ek olarak, iade hakkı doğuran işlemlerde, Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hesabına verilecek kısmının hesaplanmasına dair açıklamalarla farklı uygulamaların önüne geçildi. Son olarak, 2 bin lira olarak belirlenen KDV iade talep sınırı, 10 bin lira olarak güncellendi. Bunun yanı sıra, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi ve ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarıyla ilgili açıklamalar içeriyor.