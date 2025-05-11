Akaryakıt konusunda herkes etkileniyor!

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete’nin 5 Ekim 2023 tarihli sayısında “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” yayımlandı. Bu tebliğ ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkili bir mücadele gerçekleştirilmesi amacıyla UTTS’nin kurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

UTTS kapsamında akaryakıt istasyonlarına Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) eklenmesi zorunlu hale geldi. Ayrıca, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtlarla bu sistemden yararlanan diğer taşıtlarla ilgili de Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması gerekiyor. Tebliğ gereği akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine TTO’ları temin ederek taktırmak zorundalar.

SON TARİHLER VE ÇEŞİTLİ YAKITLAR

Bu yükümlülük için son tarih 31 Ocak olarak belirlenmişken, benzin veya motorin haricindeki bir yakıt türü için kullanılan pompa ünitelerinde gerekli cihazların temininde ise yıl sonuna kadar, yani 31 Aralık tarihine kadar süre bulunuyor.