Akaryakıta Tarihin En Yüksek Zammı Bekleniyor

akaryakita-tarihin-en-yuksek-zammi-bekleniyor

ABD, İsrail ve İran arasında yükselen gerginlik, enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, bu durum Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları, motorin fiyatlarında yüksek bir artış yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

PETROL KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı’nda süregelen kriz ve bölgedeki çatışmalar, dünya petrol arzının önemli bir kısmını etkilemekte. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği bu boğazdaki aksaklıklar, arz zincirini olumsuz etkilemekte ve bu durum fiyatların yukarı yönlü hareketine neden olmaktadır. Ayrıca, petrol işleme tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar da fiyat artışlarını hızlandıran diğer bir etken olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki artış, yalnızca akaryakıtta değil, gıda ve plastik gibi birçok üründe geniş çapta maliyet baskısı yaratıyor. Bu durum, dünya genelinde enflasyon üzerinde yeni bir risk unsuru olarak belirmekte.

MOTORİNE TARİHİ ZAM

Motorin fiyatlarına 5,73 lira zam yapılmasının beklendiği ifade ediliyor. Zam henüz kesinleşmemiş olsa da, Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Beklenen artışın ardından motorin litre fiyatlarının İstanbul’da 71,64 lira, Ankara’da 72,76 lira, İzmir’de 73,04 lira ve Doğu illerinde 74,44 lira seviyelerine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışları sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, ÖTV üzerinden yapılan indirimler ile zamları dengelemeyi hedefliyordu. Ancak, motorinde vergi marjının sıfırlanmasıyla bu sistem devre dışı kalmış durumda. Bu gelişme, gelecekteki fiyat artışlarının doğrudan tüketiciye yansıyacağı anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemin bütçe üzerindeki yüküne dikkat çekerek, uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını ifade etti.

