Akaryakıta Yeni Zam Yapıldı!

İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında ciddi yükselişler oluşturuyor. Bu akşam yapılan zamla motorin 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı geçiyor. Son bir hafta içinde motorine 8,5 lira, benzine ise 4,5 lira zam geldi. Savaş sonrası petrol fiyatlarının artması, akaryakıtlara ardışık zamların gelmesine yol açtı. 13 Haziran’da İsrail’in İran’a yaptığı saldırının ardından brent petrol varil fiyatı tek günde yüzde 10 artarak 78 dolara kadar çıkmıştı. Savaş öncesi fiyat artışları da eklendiğinde aylık toplam artış yüzde 20’yi aştı.

FAİZ ARTIRIMLARIYLA BİRLİKTE FİYAT DEĞİŞİMİ

Benzinin fiyatı 12 Haziran’da İstanbul’da 46,96 lira, Ankara’da ise 47,63 lira düzeyindeydi. Motorin fiyatları ise İstanbul’da 46,27 lira, Ankara’da 47,12 lira olarak kaydedilmişti. 13 Haziran’da İstanbul’da benzin fiyatı 48,39 liraya, motorin fiyatı ise 46,27 lirada sabit kalmıştı. 19 Haziran’da benzin 49,97 liraya, motorin 51,37 liraya yükseldi. Aynı tarihte Ankara’da benzin fiyatı 50,64 TL, motorin fiyatı 52,22 TL oldu.

YENİ ZAMLARLA BİRLİKTE DEPO DOLDURMA FİYATLARI

Son gelen zamla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL, motorinin fiyatı ise 54,72 TL’ye çıktı. Ankara’da benzin 52,16 lira, motorin 55,56 lira olarak belirlendi. 13 Haziran’dan bu yana gelen zamlara göre, dizel bir aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödeme yapılacak. 60 litrelik depoya sahip bir benzinli araç için ise 270 liralık bir fark oluşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 51,50 TL

Motorin litre fiyatı: 54,72 TL

LPG litre fiyatı: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 51,35 TL

Motorin litre fiyatı: 54,60 TL

LPG litre fiyatı: 24,49 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 52,16 TL

Motorin litre fiyatı: 55,56 TL

LPG litre fiyatı: 24,99 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 52,49 TL

Motorin litre fiyatı: 55,91 TL

LPG litre fiyatı: 24,94 TL