Akaryakıta Yeni Zam Yapıldı!

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTISIN NEDENİ

İsrail-İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında büyük artışlara yol açıyor. Bu gece gerçekleştirilen zam ile motorin fiyatı 55 lirayı aşarken, benzin de 52 lirayı geçiyor. Son bir hafta içerisinde motorin fiyatları 8 buçuk, benzin fiyatları ise 4 buçuk lira artış göstermiş durumda. Savaşın etkisiyle, petrol fiyatları tırmanışa geçti.

GÜNDE YÜZDE 10 ARTIŞ

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ı vurmasının ardından brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara kadar yükseldi. Savaş öncesinde de yaşanan fiyat artışları dikkate alındığında, aylık artış oranı yüzde 20’yi aşıyor. Örneğin, 12 Haziran’da İstanbul’da benzinin litresi 46 lira 96 kuruş, motorinin litresi ise 46 lira 27 kuruş seviyesindeydi. 13 Haziran’da benzin fiyatı 48 lira 39 kuruşa, motorin fiyatı ise 46 lira 27’de kalmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLEME

19 Haziran itibarıyla benzin fiyatı İstanbul’da 49 lira 97 kuruşa, motorin ise 51 lira 37 kuruşa yükseldi. Ankara’da benzin fiyatı 50.64 TL, motorin ise 52.22 TL oldu. Son yapılan zamlarla birlikte, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51.50 TL’ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL’ye ulaştı. Ankara’da benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıkmıştır.

DOLU DEPO İÇİN EKSTRA MALİYET

13 Haziran tarihinden itibaren gelen zamlarla birlikte, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenmesi gerekecek. 60 litrelik benzinli bir araca sahip olanlar için ise 270 liralık bir fark oluşuyor. 21 Haziran’da güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı 51.50 TL, motorin litre fiyatı 54.72 TL, LPG litre fiyatı 25,09 TL. İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı 51.35 TL, motorin litre fiyatı 54.60 TL, LPG litre fiyatı 24,49 TL. Ankara: Benzin litre fiyatı 52,16 TL, motorin litre fiyatı 55,56 TL, LPG litre fiyatı 24,99 TL. İzmir: Benzin litre fiyatı 52,49 TL, motorin litre fiyatı 55,91 TL, LPG litre fiyatı 24,94 TL.