Akaryakıtta KDV Farkı Kaldırıldı

KDV GENEL UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulamaları kapsamında önemli düzenlemelere gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak bu düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğde, KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere dair uygulama usul ve esasları örnekler ile açıklandı. Böylece, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için taşıt teslimlerinde istisna kapsamına alındı.

KDV İSTİNASI UYGULAMALARI

KDV Kanunu’nda yapılan güncellemelerle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ve arazi teslimlerine KDV istisnası getirildi. Yine, KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV’ye ilişkin teminat tutarının KDV matrahına dahil olması sağlandı. Bu durum, mükelleflerin akaryakıt ithal etmeleri ve yurt içinden satın almaları arasında yıllardır devam eden KDV ve ÖTV farklılıklarını giderdi.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK İSTİSNALAR

Buna ek olarak, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projesi olarak onaylanan ve ihracatına izin verilen araçları üreten mükellefler, bu imalatları için mal ve hizmet alımlarında KDV Kanunu gereğince istisna avantajı elde etti. Ayrıca, sanayi ve turizm odaklı yatırım teşvik belgesi sahiplerine, belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmetlerde uygulanan istisnanın süresi, Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

KDV İADE TALEPLERİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DUYURULARI

Diğer taraftan, iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına verilecek payın hesaplamasına dair açıklamalı örnekler ile farklı uygulamaların önüne geçildi. Ayrıca, KDV iade talebinde bulunma için gereken minimum tutar 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Diğer bir yayında, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımları ile ilgili detaylar yer alıyor.