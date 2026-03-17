Akaryakıtta Yeni Zam Sağanağı Geliyor

Hürmüz Boğazı’nda süregelen fiili ablukanın etkisi, küresel petrol fiyatlarının artmasına yol açmaya devam ediyor. Bu durum, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak gibi görünüyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında bir artış gerçekleşmesi bekleniyor.

ZAMMIN BÜYÜK KISMI ÖTV’DEN KARŞILANACAK

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, 18 Mart 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatında 2 lira 16 kuruşluk bir maliyet artışı meydana geldi. Ancak, eşel mobil sistemi çerçevesinde bu artışın yüzde 75’lik bölümü, yani 1 lira 62 kuruşu, devlet tarafından ÖTV’den karşılanacak. Böylece bu zammın yalnızca 54 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

11. ZAM YOLDA

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana akaryakıt fiyatları pompada tam 11 kez değişiklik göstermiştir. Bölgedeki jeopolitik çatışmalar ve arz endişeleri, fiyatların hızla dalgalanmasına sebep oldu.

HÜRMÜZ KRİZİ FİYATLARI TETİKLEDİ

ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim, dünya petrol arzının önemli bir kısmını sağlayan Hürmüz Boğazı’ndaki riskleri artırmış durumda. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

MOTORİNDE KRİTİK EŞİK

Benzin tarafında eşel mobil sistemi devrede olurken, motorin için riskler büyüyor. Sektör temsilcileri, motorin tarafında eşel mobil limitinin dolduğunu ifade ederek, oluşabilecek yeni zamların doğrudan tüketiciye yansıma riski bulunduğunun altını çiziyor. Bu durumun, özellikle taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyona baskı yapabileceği öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Zamdan sonra büyükşehirlerde benzinin litre fiyatlarının İstanbul Avrupa Yakası’nda 61.95 TL, Anadolu Yakası’nda 61.80 TL, Ankara’da 62.92 TL, İzmir’de 63.19 TL ve Adana’da 63.74 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise bu gece için bir değişiklik öngörülmüyor.